Repli attendu à Wall Street à deux jours de Noël, le PIB augmente plus que prévu

(AOF) - Les marchés américains devraient reculer à l'ouverture de cette séance ce mardi malgré les bons chiffres du PIB des Etats-Unis au troisième trimestre. Sur cette période, il a augmenté de 4,3% alors que les analystes espéraient une hausse de 3,3%. Au deuxième trimestre, la croissance avait été de 3,8%. En outre, les investisseurs ont pris connaissance des données sur les commandes de biens durables en octobre aux Etats-Unis. Elles se sont repliées de 2,2%, contre des attentes à -1,5%. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,17% et 0,24%.

Hier à Wall Street

Contrairement aux marchés européens, les indices américains ont clôturé la première séance de cette semaine écourtée (en raison des fêtes de Noël) sur une troisième hausse consécutive. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la deuxième estimation du PIB américain du troisième trimestre. Côté valeurs, Warner Bros. Discovery confirme avoir reçu une offre publique d'achat modifiéee et non sollicitée de la part de Paramount Skydance. Le Dow Jones a gagné 0,47% à 48362 points et le Nasdaq a progressé de 0,52% à 23428 points. Le S&P a avancé de 0,64% à 6878,49 points.

Les chiffres macroéconomiques

Au mois d’octobre, les commandes de biens durables américaines ont déçu. Elles se sont repliées de 2,2%, contre des attentes à -1,5% et un précédent à +0,7%. En données core, hors éléments de transport, elles ont également été moins bonnes que prévu avec une hausse de seulement 0,2%, là où les analystes espéraient +0,3% et un précédent à +0,7%.

Le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 4,3% au troisième trimestre alors que les analystes espéraient une hausse de 3,3%. Au deuxième trimestre, le PIB avait progressé de 3,8%.

L’indice national d’activité de la Fed de Chicago a fait mieux que prévu en septembre. Attendu en baisse de -0,31 à -0,40 point, il s’est finalement légèrement redressé pour s’installer à 0,21 point.

Aux Etats-Unis, les données sur la production industrielle au mois de novembre seront publiées à 15h15.

Les valeurs à suivre

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en repli à l'ouverture après une annonce de Novo Nordisk, son principal concurrent dans les traitements contre l'obésité. Ce dernier a indiqué avoir obtenu l'autorisation de la Food & Drug Administration américaine pour la commercialisation de son produit Wegovy sous forme de comprimé. Il s'agit du premier traitement autorisé pour la perte de poids sous cette forme. Les deux laboratoires commercialisent déjà ce type de traitement mais sous forme d'injections.

Newmont Corporation

Newmont Corportation (groupe mondial d'exploration et d'exploitation de mines aurifères) progresse en avant-Bourse à Wall Street après que le cours de l'or a officiellement franchi la barre symbolique des 4 500 dollars pour la première fois de son histoire ce matin. Les analystes identifient trois moteurs expliquant cette accélération finale de décembre. Premièrement, les tensions accrues entre les États-Unis et le Venezuela, s'ajoutant aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, poussent les investisseurs vers cette valeur refuge ultime.

Visa

Visa, acteur mondial des paiements numériques, a publié aujourd'hui son rapport annuel "Retail Spend Monitor" réalisé par Visa Consulting & Analytics (VCA), portant sur l'ensemble de l'activité commerciale aux États-Unis pendant la saison des fêtes en 2025. Les données préliminaires montrent que les dépenses de vente au détail globales pour les fêtes ont augmenté de 4,2% en glissement annuel sur tous les types de paiement, y compris les espèces et les chèques. Ces chiffres ne sont pas ajustés de l'inflation.