Repetition_Tonner Drones recevra 1,25 million d'euros grâce à la vente d'une partie de sa participation dans Donecle
information fournie par Boursorama CP 05/01/2026 à 07:15

Paris, le 31 décembre 2025, 08h00, Tonner Drones (« la Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a signé un contrat pour la vente d’une partie de sa participation dans Donecle.

Tonner Drones percevra environ 1,25 million d'euros début 2026 suite à la vente des actions. Tonner Drones souhaite conserver une participation de 5 % dans la société, car ses perspectives d'avenir sont encore plus prometteuses. La valeur comptable actuelle de Donecle est inférieure à 20 000 € dans les états financiers de Tonner Drones. Cette transaction générera donc une plus-value comptable et renforcera les capitaux propres de Tonner Drones.

