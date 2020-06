Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client REPEAT-Coronavirus-Pékin maintient son niveau d'alerte, plus de 30 nouveaux cas Reuters • 17/06/2020 à 05:08









(Mastic titre) PÉKIN, 17 juin (Reuters) - Les autorités de Pékin ont fait état de 31 nouveaux cas de contamination au coronavirus pour le sixième jour consécutif, portant le nombre total de contaminations à 137 depuis jeudi dernier. Mardi, la municipalité de Pékin avait relevé son niveau d'urgence face au COVID-19, pour le porter de trois à deux. Les déplacements vers et hors de la ville sont strictement encadrés et les habitants des zones à risques sont maintenus en quarantaine dans leurs quartiers. Les écoles maternelles et primaires et les collèges sont tous fermés. (Lusha Zhang, Se Young Lee et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)

