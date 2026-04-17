Repay Holdings bondit après la proposition de rachat de Forager

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril - ** Les actions de la société de technologie de paiement Repay Holdings RPAY.O ont bondi de 26,5 % à 4,03 $, atteignant un sommet de plus de cinq mois

** L'action est en passe de réaliser sa plus forte hausse en une journée depuis novembre 2022

** Forager Capital Management propose d'acquérir RPAY pour 4,80 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime d'environ 50 % par rapport à la dernière clôture de RPAY

** Forager, qui détient déjà environ 13% de Repay Holdings, a déclaré que sa proposition n'était pas soumise à une condition de financement

** RPAY a une capitalisation boursière d'environ 278,11 millions de dollars avec 87,46 millions d'actions en circulation, à la clôture du 17 avril, selon les données du LSEG

** Cinq analystes couvrant l'action RPAY l'évaluent à "acheter" ou plus et deux à "conserver", PT médian à $7 - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action RPAY est en hausse de 10,6 % depuis le début de l'année