Réouverture mardi du corridor de cuivre Congo-Zambie après les dégâts subis par la route, selon le ministre
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le principal corridor pour les exportations de cuivre, de cobalt et d'autres minerais de la République démocratique du Congo devrait rouvrir mardi, après que des dommages routiers ont interrompu les flux, a déclaré lundi à Reuters le ministre zambien de l'infrastructure. Le Congo est le plus grand producteur de cuivre d'Afrique et le deuxième producteur mondial de cuivre en termes de production. Il est également le principal fournisseur de cobalt au monde, produisant plus de 70 % de la production mondiale de cobalt et exportant la majeure partie de ce minerai, ainsi que d'autres minéraux essentiels pour les batteries. Le trafic à Kasumbalesa, le point de passage le plus fréquenté pour les expéditions de métaux du Congo - principalement destinées à la Chine et aux États-Unis - a été suspendu dimanche après que de fortes pluies ont emporté une partie de la route.

Aucune société minière n'a jusqu'à présent signalé que des cargaisons de cuivre ou de cobalt ont été bloquées.

Le ministre Charles Milupi a déclaré que tant que la route reste fermée, les opérateurs de fret des deux pays peuvent se détourner par le point de passage de Mokambo à Mufulira, ou par la frontière de Sakanya près de Ndola - une alternative qui est presque trois fois plus longue que la route de Kasumbalesa.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des camions et des piétons bloqués le long du corridor.

Les principaux opérateurs miniers au Congo comprennent la société chinoise CMOC 603993.SS , Glencore GLEN.L , le complexe Ivanhoe Mines IVN.TO et Eurasian Resources Group.

Environnement

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
13 439,50 USD LME +1,70%
GLENCORE
532,350 GBX LSE -0,31%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
IVANHOE MINES RG-A
15,080 CAD TSX -3,33%
Pétrole Brent
78,51 USD Ice Europ +8,26%
Pétrole WTI
71,43 USD Ice Europ +6,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

