Réouverture mardi du corridor de cuivre Congo-Zambie après les dégâts subis par la route, selon le ministre

Le principal corridor pour les exportations de cuivre, de cobalt et d'autres minerais de la République démocratique du Congo devrait rouvrir mardi, après que des dommages routiers ont interrompu les flux, a déclaré lundi à Reuters le ministre zambien de l'infrastructure. Le Congo est le plus grand producteur de cuivre d'Afrique et le deuxième producteur mondial de cuivre en termes de production. Il est également le principal fournisseur de cobalt au monde, produisant plus de 70 % de la production mondiale de cobalt et exportant la majeure partie de ce minerai, ainsi que d'autres minéraux essentiels pour les batteries. Le trafic à Kasumbalesa, le point de passage le plus fréquenté pour les expéditions de métaux du Congo - principalement destinées à la Chine et aux États-Unis - a été suspendu dimanche après que de fortes pluies ont emporté une partie de la route.

Aucune société minière n'a jusqu'à présent signalé que des cargaisons de cuivre ou de cobalt ont été bloquées.

Le ministre Charles Milupi a déclaré que tant que la route reste fermée, les opérateurs de fret des deux pays peuvent se détourner par le point de passage de Mokambo à Mufulira, ou par la frontière de Sakanya près de Ndola - une alternative qui est presque trois fois plus longue que la route de Kasumbalesa.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des camions et des piétons bloqués le long du corridor.

Les principaux opérateurs miniers au Congo comprennent la société chinoise CMOC 603993.SS , Glencore GLEN.L , le complexe Ivanhoe Mines IVN.TO et Eurasian Resources Group.