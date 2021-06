Réouverture : les centres commerciaux Carmila France retrouvent le niveau de fréquentation de 2019.

Depuis la réouverture des commerces le 19 mai 2021, les centres commerciaux Carmila France témoignent d'un fort dynamisme. Ils enregistrent une fréquentation en hausse de près de 21% par rapport à la même période de 2020 et accueillent 130 nouvelles enseignes.



Une fréquentation en forte hausse, qui démontre l'attachement des Français à leurs centres commerciaux.



Le 19 mai 2021, les commerces et terrasses de restaurants ont rouvert après plusieurs mois de fermeture. Les centres commerciaux Carmila France ont retrouvé leurs clients et commerçants dans le respect du protocole sanitaire, l'intégralité des sites ayant obtenu le label « Mesures sanitaires Covid-19 vérifié par AFNOR Certification ».



Les centres commerciaux Carmila France enregistrent une hausse de fréquentation de 20,9% entre le 19 et le 30 mai 2021 par rapport à la même période en 2020. Ils atteignent 97% de la fréquentation enregistrée sur la même période en 2019.



Ces résultats démontrent, comme lors des réouvertures précédentes, une véritable appétence des Français pour les centres commerciaux ancrés dans leur territoire. La qualité des dispositifs sanitaires, le dynamisme d'une offre commerciale adaptée aux attentes des clients et innovante, l'efficacité d'une communication client omnicanale et la mobilisation sans faille des commerçants sont autant d'éléments qui expliquent ces résultats.