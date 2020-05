Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réorganisation géographique de l'Alliance Renault-Nissan pour doper la compétitivité Reuters • 27/05/2020 à 08:58









PARIS, 27 mai (Reuters) - L'Alliance entre Renault RENA.PA , Nissan 7201.T et Mitsubishi 7211.T , dont les difficultés se sont accrues avec la crise sanitaire liée au coronavirus, a présenté mercredi une nouvelle stratégie "visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité des trois entreprises". Dans ce nouveau modèle, "chaque membre deviendra référent dans les régions où il possède les meilleurs atouts stratégiques et y agira comme facilitateur et soutien de la compétitivité des autres", explique l'Alliance dans un communiqué. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate +10.94% RENAULT Euronext Paris +6.53%