Renvolt, filiale de Voltalia, signe un nouveau contrat de construction en Irlande
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 18:19

Voltalia , acteur international des énergies renouvelables, et Renvolt, sa filiale dédiée aux services de construction et de maintenance, annoncent la signature d'un contrat clé en main d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour la réalisation du projet Wexford Hub, une centrale solaire de 124,2 mégawatts, située dans le comté de Wexford, en Irlande.

Ce contrat, conclu par Renvolt, renforce la collaboration avec ESB, entreprise publique irlandaise de services énergétiques et partenaire historique de Voltalia. Cette relation s'est déjà traduite par quatre projets réalisés ou en cours de construction. En juillet 2025, ESB avait attribué à Voltalia deux contrats EPC clés en main pour la construction des centrales solaires de Carriglong (43,7 mégawatts) et de Clashwilliam (49,2 mégawatts).

La filiale de Voltalia apportera son expertise en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) à ce projet majeur, qui sera suivi d'un contrat d'exploitation et de maintenance (O&M).

Renvolt mobilisera des équipes locales et internationales afin de garantir performance, fiabilité et livraison dans les délais.

Avec ce nouveau contrat, la capacité actuellement en construction pour le compte de tiers par Renvolt dépasse désormais 1 gigawatt, confirmant son rôle de partenaire clé dans la transition énergétique du pays.

Valeurs associées

VOLTALIA
6,9450 EUR Euronext Paris -2,18%
