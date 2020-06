Rentrée politique au cinéma avec "Le Capital au XXIe siècle"

Les rues de Paris se sont couvertes d'affiches aux couleurs vives du film "Le Capital au XXIe siècle" pour annoncer sa sortie au cinéma le 22 juin. Messages et visuels chocs, vocation pédagogique, le film de Justin Pemberton et Thomas Piketty espère arriver au bon moment pour catalyser la colère contre les inégalités sociales et donner aux spectateurs les moyens de "comprendre et d'agir".

"1 % de la population mondiale détient plus que les 99 % restants. Vous trouvez ça normal ?". "7 163 000 000 000 d'euros seraient détenus dans les paradis fiscaux. Ça vous choque ?" Les affiches du Capital au XXIe siècle accrochent l'œil et le cerveau. Le pari de ce film qui "embrasse près de trois siècles d'histoire économique et sociale" est de rester accessible au plus grand nombre.

Très engagé dans le combat contre les inégalités sociales nées du modèle économique dominant, le livre, adapté du livre éponyme signé par l'économiste Thomas Piketty, veut faire passer les idées fortes. Une loi fondamentale du capitalisme est que le rendement du capital est toujours supérieur à la croissance économique. En conséquence, sans intervention de l'État, les inégalités de patrimoine s'accroissent continuellement : les pauvres restent pauvres et les riches sont de plus en plus riches.

Traduire un livre d'économie en images

Pour mettre à portée du plus grand nombre des concepts économiques et financiers complexes, le film mise sur deux stratégies : la pédagogie et une écriture visuelle imprégnée de pop culture. Les distributeurs du film vont même jusqu'à proposer un dossier pédagogique plus particulièrement adapté pour les Terminales, matériel potentiellement utile aux lycéens déscolarisés.

Pour traduire un livre d'économie en images, le cinéaste Justin Pemberton a éliminé "les tableaux de chiffres et les courbes ainsi que les grands théoriciens de l'économie". Il s'est appuyé sur une "palette d'intervenants venus de différentes disciplines (économistes, historiens, psychologues), choisis pour leur capacité à exposer leur pensée de manière simple et synthétique".

À l'heure où, comme l'affirme une des expertes du film, "deux tiers de la population mondiale est parti pour être plus pauvre que ses parents" et que la crise du Covid- 19 aggrave encore, le phénomène, "le Capital au XXI siècle" n'est pas à l'abri d'un succès en salle. Son nombre d'entrées permettra de comptabiliser la population pour qui les inégalités sociales sont des injustices auxquelles il faut apporter une réponse économique et politique.

Anne-Catherine Husson-Traore, @AC_HT, Directrice générale de Novethic