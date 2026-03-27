Rentomojo, soutenu par Accel, dépose une demande d'introduction en bourse en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le dépôt et le contexte)

La plateforme de location de meubles en ligne Rentomojo a déposé une demande d'introduction en bourse à Mumbai, selon un projet de prospectus daté de vendredi.

* La société vend de nouvelles actions d'une valeur maximale de 1,5 milliard de roupies (15,85 millions de dollars), tandis que les actionnaires existants, y compris la société de capital-risque Accel, vendent jusqu'à 28,4 millions d'actions, selon le prospectus.

* Ce dépôt intervient alors que le marché indien des actions a fortement chuté en raison du conflit au Moyen-Orient. Manipal Health , soutenue par Temasek, a déposé une demande d'introduction en bourse de 1,2 milliard de dollars en début de semaine, tandis que Reliance Jio s'apprête à déposer une demande pour ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Inde.

* Rentomojo prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour rembourser la dette, payer les frais de location et de licence pour ses entrepôts et ses magasins d'expérience.

* Pour l'exercice clos le 31 mars 2025, l'entreprise a enregistré une hausse de 92 % de son bénéfice après impôt, qui s'élève à 431 millions de roupies, pour un chiffre d'affaires de 2,66 milliards de roupies, en hausse de 38 %.

(1 $ = 94,6370 roupies indiennes)