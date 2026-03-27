 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rentomojo, soutenu par Accel, dépose une demande d'introduction en bourse en Inde
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 21:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le dépôt et le contexte)

La plateforme de location de meubles en ligne Rentomojo a déposé une demande d'introduction en bourse à Mumbai, selon un projet de prospectus daté de vendredi.

* La société vend de nouvelles actions d'une valeur maximale de 1,5 milliard de roupies (15,85 millions de dollars), tandis que les actionnaires existants, y compris la société de capital-risque Accel, vendent jusqu'à 28,4 millions d'actions, selon le prospectus.

* Ce dépôt intervient alors que le marché indien des actions a fortement chuté en raison du conflit au Moyen-Orient. Manipal Health , soutenue par Temasek, a déposé une demande d'introduction en bourse de 1,2 milliard de dollars en début de semaine, tandis que Reliance Jio s'apprête à déposer une demande pour ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Inde.

* Rentomojo prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour rembourser la dette, payer les frais de location et de licence pour ses entrepôts et ses magasins d'expérience.

* Pour l'exercice clos le 31 mars 2025, l'entreprise a enregistré une hausse de 92 % de son bénéfice après impôt, qui s'élève à 431 millions de roupies, pour un chiffre d'affaires de 2,66 milliards de roupies, en hausse de 38 %.

(1 $ = 94,6370 roupies indiennes)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank