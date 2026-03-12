 Aller au contenu principal
Rentokil Initial soutenu par un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 10:57

Rentokil Initial s'adjuge 2,8% à Londres, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de "neutre" à "achat", avec un objectif de cours porté de 430 à 540 pence sur le titre du groupe de services aux entreprises.

"Pour la première fois depuis 2020, nous sommes positifs sur Rentokil : les volumes organiques semblent en voie de retrouver une croissance et les coûts semblent équilibrés", affirme le broker dans le résumé de sa note.

