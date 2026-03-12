Rentokil Initial soutenu par un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 10:57
"Pour la première fois depuis 2020, nous sommes positifs sur Rentokil : les volumes organiques semblent en voie de retrouver une croissance et les coûts semblent équilibrés", affirme le broker dans le résumé de sa note.
Valeurs associées
|480,350 GBX
|LSE
|+2,79%
A lire aussi
-
Russie: quinze hommes condamnés à la perpétuité pour l'attaque jihadiste du Crocus City Hall en 2024
La justice russe a condamné jeudi à la perpétuité les quatre tireurs ainsi que onze complices de l'attaque jihadiste du Crocus City Hall qui avait fait 150 morts près de Moscou en 2024, le pire attentat en Russie depuis près de 20 ans. Des hommes armés avaient ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé jeudi quasiment doubler sa surcharge carburant pour la plupart de ses liaisons, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. L'entreprise a diffusé une liste détaillée des routes touchées dans un communiqué ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient, qui paralyse le détroit d'Ormuz et avec lui la circulation mondiale des hydrocarbures, constitue "la plus importante perturbation" de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, a averti jeudi l'Agence internationale de l'énergie (AIE). ... Lire la suite
-
La police inspecte l'épave d'un drone iranien qui s'est écrasé dans une rue près du quartier financier de Dubaï, tandis que des personnes se réfugient dans un parking, au lendemain de l'évacuation de nombreuses entreprises suite aux menaces iraniennes de bombarder ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer