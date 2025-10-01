Rentabilité en recul pour Conagra au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 15:47
En excluant un effet périmètre négatif de -5,1%, les ventes organiques du groupe agroalimentaire se sont tassées de 0,6%, avec un effet prix/mix positif de +0,6% plus que contrebalancé par une contraction de 1,2% des volumes.
'Bien que l'environnement opérationnel demeure mouvant avec des pressions inflationnistes persistantes et des consommateurs prudents, nous restons concentrés sur une exécution disciplinée et une allocation équilibrée du capital', affirme son CEO Sean Connolly.
Conagra confirme ses fourchettes-cibles pour l'exercice en cours, allant de 1,70 à 1,85 dollar pour le BPA ajusté, d'environ 11 à 11,5% pour la marge opérationnelle ajustée et de -1 à +1% pour la croissance des ventes organiques.
Valeurs associées
|18,845 USD
|NYSE
|+3,09%
