Rent the Runway augmente ses prévisions de revenus annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du service de location de vêtements Rent the Runway RENT.O ont augmenté d'environ 15 % à 6,44 $ avant le marché

** La société prévoit une croissance de son chiffre d'affaires annuel entre 323,1 et 325,1 millions de dollars par rapport à 306,2 millions de dollars pour l'exercice 2024

** Les revenus de la société pour le troisième trimestre ont augmenté de 15,4 % pour atteindre 87,6 millions de dollars

** Bénéfice net de 76,5 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 18,9 millions de dollars l'année dernière

** "Cette année, nous nous sommes repositionnés pour une croissance soutenue de la catégorie", a déclaré la directrice générale Jennifer Hyman

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 34% depuis le début de l'année