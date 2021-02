Communiqué de presse

9 février 2021 - N° 3

Renouvellements P&C de janvier 2021

SCOR enregistre d'excellents renouvellements au 1er janvier 2021, avec une croissance des primes de 15,9%

SCOR commence l'année 2021 avec d'excellents renouvellements, conformes aux prévisions présentées lors de sa Journée Investisseurs en septembre 2020, où le Groupe fut l'un des tout premiers réassureurs à souligner les perspectives très favorables du marché de la (ré)assurance de dommages et de responsabilité.

Les conditions de marché pour les traités de réassurance se sont nettement améliorées, portées, comme prévu, par des hausses tarifaires et une amélioration des termes et conditions pour l'ensemble des lignes d'affaires et l'ensemble des zones géographiques.

SCOR a pleinement tiré parti de ces conditions de marché favorables, enregistrant une croissance de 15,9 % à taux de change constants1 de ses primes de réassurance lors des renouvellements de janvier 2021. Les primes augmentent de EUR 472 millions pour atteindre EUR 3,445 millions, avec une hausse tarifaire moyenne de 7,8 %. SCOR est parvenu à obtenir des conditions préférentielles avec de nombreux clients clés, et a bénéficié d'une amélioration générale des clauses contractuelles, notamment avec la mise en place d'exclusions en cas de maladie contagieuse, pour les lignes d'activité à développement court ainsi que pour certaines lignes d'activité à développement long.

Pour ce qui est de l'assurance de spécialités, dont la souscription est étalée toute l'année, les tendances de marché sont encore plus favorables que celles des traités de réassurance. SCOR Global P&C enregistre ainsi une croissance des primes brutes de 16 % sur l'année 2020, sur fond de relèvements tarifaires de 23 % pour les grands risques industriels et commerciaux.

Ces renouvellements réussis attestent de la grande qualité du fonds de commerce de SCOR et de la pertinence de son modèle économique pour saisir les opportunités de marché, en tirant parti tant de sa plateforme de réassurance que de sa plateforme d'assurance de spécialités. L'amélioration significative de la rentabilité technique du portefeuille de risques se reflètera progressivement dans les résultats financiers des trimestres à venir.

SCOR anticipe une poursuite de l'amélioration du marché lors des prochains renouvellements en 2021 et en 2022. Le Groupe est bien positionné pour en tirer pleinement parti, tant en assurance qu'en réassurance, grâce sa plateforme de souscription globale.

Dans cet environnement de marché porteur, SCOR confirme les hypothèses présentées lors de la Journée Investisseurs de septembre 2020, avec notamment une tendance à la baisse du ratio combiné, à 95% et en-deçà, pour l'exercice comptable 2021.

Renouvellements des traités de réassurance P&C de janvier 2021

Les renouvellements de janvier 2021 ont marqué une nette accélération de l'amélioration tarifaire sur le marché de la réassurance de dommages et de responsabilité, après plusieurs années caractérisées par une sinistralité élevée liée aux catastrophes naturelles, une hausse du coût de la sinistralité « attritionnelle » et la faiblesse des taux d'intérêt. La demande de réassurance a été soutenue, portée par une hausse générale de l'aversion aux risques, et SCOR a su tirer pleinement parti de la qualité de ses relations avec ses clients et de la solidité de son positionnement pour obtenir des hausses tarifaires significatives. SCOR a axé son développement sur l'Europe, sur les marchés en forte croissance et sur les traités de spécialités dits « Global Lines », en gérant activement son portefeuille de risques de manière à cibler les zones géographiques et les lignes d'activité les plus favorables.

Portefeuille de réassurance renouvelé au 1er janvier 20211 :

Primes renouvelées

(EUR millions) Variation par rapport à janvier 2020 Principaux facteurs de croissance Treaty P&C Lines2 2 471 +12,2 % Europe

Marchés en forte croissance Treaty Global Lines3 973 +26,4 % Agriculture

Crédit caution TOTAL 3 445 +15,9 %

Environ 64 % des primes de réassurance, soit 45 % du total des primes de SCOR Global P&C, sont renouvelées en janvier (hors apport de capacité aux syndicats Lloyd's en tant que tierce partie). La catégorie Treaty P&C Lines inclut les branches Dommages, Dommages cat., Responsabilités, Automobile et d'autres lignes d'affaires apparentées (Assurances de personnes, Nucléaire, Terrorisme, Risques spéciaux, Extension de garantie automobile et Rétrocession). La catégorie Treaty Global Lines inclut les branches Agriculture, Aviation, Crédit Caution, Assurance décennale, Engineering, Marine et Énergie, Espace, et Cyber.

La rentabilité technique globale du portefeuille de réassurance renouvelé en janvier 2021 s'est améliorée significativement. L'ensemble des zones géographiques et l'ensemble des lignes d'activité contribuent à cette amélioration. Les hausses tarifaires ont été supérieures à la croissance estimée du coût du risque. La rentabilité technique du portefeuille de risques a également été accrue grâce à une amélioration des termes et conditions contractuels, avec notamment la mise en place de clauses d'exclusion en cas de maladie contagieuse chaque fois que cela était jugé nécessaire. SCOR estime que le cycle de marché porteur actuel se poursuivra en 2021 et en 2022.

Point sur l'assurance de spécialités

Avec son activité d'assurance de spécialités, SCOR continue à bénéficier pleinement d'un effet cumulatif marqué des hausses tarifaires successives pour les grands risques industriels et commerciaux, en particulier les lignes d'activité à déroulement court, qui représentent la grande majorité du portefeuille de risques. En 2020, le portefeuille de risques a crû de 16 % par rapport à 2019, bénéficiant d'une hausse tarifaire moyenne de 23 %, grâce à la généralisation - tant en termes géographiques qu'en termes de lignes d'activité - de la dynamique tarifaire positive amorcée en 2018. La croissance rentable enregistrée par le Groupe en 2020 pour son activité d'assurance de spécialités confirme l'intérêt de sa plateforme de souscription globale, qui lui permet de gérer activement le développement de son portefeuille de risques vers les marchés bénéficiant des conditions les plus favorables.

Perspectives pour les renouvellements à venir en 2021

SCOR prévoit la poursuite des hausses tarifaires et de l'amélioration des termes et conditions lors des renouvellements d'avril et de juin/juillet 2021. Le Groupe est bien placé pour accompagner ses clients, saisir les opportunités de marché et poursuivre sa croissance rentable, en tirant parti de sa plateforme de souscription globale.

Jean-Paul Conoscente, Directeur général de SCOR Global P&C, déclare : « Les renouvellements de janvier 2021 ont marqué une nette accélération de l'amélioration tarifaire sur le marché de la réassurance de dommages et de responsabilité. Dans cet environnement de marché porteur, nous avons tiré pleinement parti de la solidité de notre positionnement et de la qualité des relations avec nos clients pour enregistrer une forte croissance rentable, marquée par une amélioration significative de la rentabilité de notre portefeuille de risques pour l'ensemble des lignes d'affaires et l'ensemble des zones géographiques. Pour ce qui est des renouvellements à venir, nous avons la conviction que les hausses tarifaires et l'amélioration des termes et conditions vont se poursuivre. Nous confirmons les hypothèses de croissance et de rentabilité technique pour 2021 annoncées lors de notre Journée Investisseurs de septembre 2020, revues à la hausse par rapport à ce que prévoyait notre plan « Quantum Leap ». »

