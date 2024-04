Renouvelables: Engie acquiert le parc français du danois Orsted

Le groupe Engie a annoncé lundi la signature d'un accord avec Orsted pour acquérir la totalité des activités éoliennes et solaires en France du spécialiste danois des renouvelables, soit notamment neuf parcs éoliens terrestres.

Des agents d'Engie en intervention, en 2017 ( AFP / DAMIEN MEYER )

L'accord a été signé vendredi, et la transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, doit être finalisée au cours de ce trimestre, précise le groupe français.

Avec l'acquisition d'Ostwind France, Engie Green acquiert neuf parcs éoliens localisés dans les Hauts-de-France et en Nouvelle-Aquitaine, pour une puissance installée de 74 mégawatts (MW) dont 24 MW en construction, ainsi qu’un parc solaire photovoltaïque d’une puissance installée de 4 MW.

L'accord inclut également un portefeuille de projets éoliens en développement, répartis sur l’ensemble du territoire, ajoute Engie Green, qui intégrera les 70 collaborateurs de la société.

Cette acquisition "complète la stratégie de croissance organique d’Engie Green, déjà leader de l’éolien et du solaire en France" avec à fin 2023 2,5 gigawatts (GW) éolien et 1,9 GW solaire en opération, explique l'entreprise, qui y voit aussi un renforcement de son "ancrage territorial, son expertise globale et sa compétitivité".

Orsted de son côté a annoncé en février une lourde perte nette de 2,7 milliards d'euros pour 2023, due à l'annulation d'un immense projet de ferme éolienne offshore aux Etats-Unis. Pour redresser ses finances, il a notamment annoncé l'abandon de certains investissements et des cessions d'actifs.