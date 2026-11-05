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Renk publie des résultats conformes aux attentes, le titre chute
information fournie par AOF 05/11/2026 à 11:48

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(Zonebourse.com) - Même si les revenus des trois premiers trimestres 2026 sont en hausse de 5,8% sur un an, l'action de l'équipementier militaire voit rouge et dévisse de plus de 7% à Francfort.

Renk dévoile un chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année en progression de 5,8% sur un an, à 982 millions d'euros. L'EBIT ajusté augmente aussi, de 12,7%, pour atteindre 158,8 millions d'euros depuis janvier 2026.

L'équipementier militaire profite du dynamisme des commandes dans le secteur de la défense, avec 1 664,4 millions d'euros de contrats signés depuis janvier 2026. C'est 33,6% de plus que sur la même période en 2025.

Pour y faire face, le groupe allemand renforce ses capacités industrielles. Trois nouveaux centres d'usinage de pointe ont officiellement commencé leurs opérations sur le site de Rheine (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) fin août. D'ici 2030, Renk prévoit d'investir plus de 20 millions d'euros dans le site.

Une acquisition finalisée, une cession à venir

En parallèle, le fournisseur de solutions de propulsion militaire a conclu un accord en vue de vendre sa division spécialisée dans les paliers lisses. Le groupe a aussi finalisé l'acquisition de David Brown Defence, signée en juillet 2026. Cette transaction élargit son portefeuille aux technologies de propulsion pour les sous-marins.

Prenant ces fusions et acquisitions en compte, Renk table sur un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros et un EBIT ajusté entre 240 et 255 millions d'euros pour l'exercice 2026.

Les analystes maintiennent leur recommandation à l'achat

Pour Jefferies, les résultats de Renk "répondent globalement aux attentes, l'EBIT ajusté dépassant de 2% les prévisions". La banque reste donc à l'achat, avec un objectif de cours de 60 euros.

Commerzbank prend note de ces résultats "neutres" et continue de considérer l'action comme "très attractive", avec "un potentiel de hausse supplémentaire".

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2026 à 11:48:00.

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