Renk : chiffre d'affaires annuel conforme aux estimations, hausse du dividende

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les puces)

Renk Group R3NK.DE , l'un des principaux fournisseurs de transmissions pour les chars Leopard 2, a annoncé jeudi un chiffre d'affaires annuel conforme aux estimations des analystes et a déclaré qu'il proposerait une augmentation du dividende de 38%.

Les résultats soulignent la position de Renk en tant que principal bénéficiaire du réarmement de l'Allemagne et des efforts plus larges de l'Otan visant à augmenter les dépenses de défense pour atteindre 2 % du PIB.

L'entreprise est un fournisseur essentiel de plates-formes terrestres telles que le char de combat principal Leopard 2. Son segment de défense (VMS) a vu son chiffre d'affaires augmenter de près de 25 % en 2025 pour représenter 74 % du total du groupe.

* La croissance de Renk a été alimentée par des contrats à long terme portant à la fois sur l'équipement de nouveaux véhicules et sur l'entretien à plus forte marge des flottes existantes

* La dynamique de la demande est restée forte, Renk enregistrant une prise de commandes record de 1,57 milliard d'euros (1,82 milliard de dollars)

* "Il est clair que dans cet environnement géopolitiquement instable, la performance opérationnelle et la capacité à tenir ses promesses sont essentielles", a déclaré Alexander Sagel, directeur général de Renk, dans un communiqué

* Sur la base de cette solide performance, Renk a déclaré qu'elle proposerait un dividende de 0,58 euro par action pour l'exercice 2025, soit une augmentation de 38 % par rapport à l'année précédente

* Sa récente expansion aux États-Unis par le biais d'une acquisition de L3Harris LHX.N a également contribué de manière significative, avec son unité Renk America enregistrant plus de 550 millions de dollars de commandes

(1 $ = 0,8624 euro)