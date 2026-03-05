Amazon en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des chiffres au paragraphe 2, ajout de la réponse d'Amazon au paragraphe 5)

Le site de commerce électronique Amazon

AMZN.O a été indisponible pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis jeudi, selon Downdetector.com.

Selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources, plus de 20 300 problèmes ont été signalés sur le site à 15 h 26 (heure de l'Est).

Le nombre réel d'utilisateurs affectés peut varier.

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont signalé des problèmes de connexion, de validation de commande et de consultation des produits sur le site web de l'entreprise.

"Nous sommes désolés que certains clients puissent rencontrer des problèmes lors de leurs achats. Nous apprécions la patience des clients pendant que nous travaillons à résoudre le problème", a déclaré un porte-parole d'Amazon.