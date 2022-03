Renforcement du Comité de Pilotage en Travail Temporaire pour accompagner la croissance du Groupe

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce la nomination de plusieurs directeurs opérationnels en Travail Temporaire dédiés aux secteurs de la Logistique, des Grands Travaux, de l’Inclusion, des Transports et du Tertiaire. Ce renforcement de direction au sein de la division phare de Mare Nostrum vient consolider la stratégie de diversification du Groupe et favoriser les ventes croisées entre ses activités. Accompagnant la reprise économique des entreprises, les activités du Groupe ont progressé de plus de 25% par rapport à l’année 2020 et s’inscrivent dans une bonne dynamique de croissance.



« Plus que jamais, la force de Mare Nostrum repose sur la diversité de nos expertises et leur complémentarité. Le renforcement du Comité de pilotage en Travail Temporaire a pour double objectif d’accroître les interactions entre nos activités et de développer de nouveaux secteurs en Travail Temporaire. Notre capacité à anticiper et répondre aux besoins futurs des entreprises au travers d’une offre RH complète et innovante, nous permet de confirmer notre ambition de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.» - Nicolas CUYNAT, PDG de Mare Nostrum.