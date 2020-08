Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rencontre prévue entre Poutine et Loukachenko à Moscou-Kremlin Reuters • 30/08/2020 à 12:03









MOSCOU, 30 août (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko sont convenus de se rencontrer à Moscou dans les prochaines semaines, a annoncé dimanche le Kremlin. Les dirigeants ne se sont pas vus depuis que des manifestations pour dénoncer la réelection contestée d'Alexandre Loukachenko à la présidence de la Biélorussie se sont multipliées dans le pays. Lors d'une conversation téléphonique dimanche, les deux hommes sont convenus de la nécessité de renforcer les relations entre les deux pays et d'étendre les coopérations. "Il a été convenu d'organiser une rencontre à Moscou dans les prochaines semaines", déclare le Kremlin dans un communiqué. (Maria Kiselyova et Darya Korsunskaya, version française Gwénaëlle Barzic)

