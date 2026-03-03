Rencontre avec Geeta Gandbhir, la réalisatrice dont les deux films ont été nommés aux Oscars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rollo Ross et Danielle Broadway

La réalisatrice américaine Geeta Gandbhir fait des vagues dans la course aux documentaires pour les Oscars de cette année, avec deux nominations: "The Perfect Neighbor" dans la catégorie meilleur documentaire et "The Devil is Busy" dans la catégorie meilleur court métrage documentaire. Les deux films figuraient déjà sur la liste des 15 films sélectionnés par l'Académie avant l'annonce des nominations, de sorte que Gandbhir savait qu'elle avait de bonnes chances. Pourtant, le moment lui-même l'a prise au dépourvu. "Ne me jugez pas. J'ai dormi pendant les nominations", a-t-elle déclaré en riant à Reuters lors de la cérémonie des Independent Spirit Awards.

"J'étais tellement anxieuse la veille. J'avais prévu de me coucher tôt et de bien dormir, mais je suis restée éveillée jusqu'à trois heures du matin à regarder le plafond. J'ai littéralement dormi pendant les annonces", a-t-elle ajouté. "The Devil is Busy", distribué par HBO Max, offre un regard saisissant sur une journée à l'intérieur d'une clinique d'avortement à Atlanta, en Géorgie, mettant en lumière les dangers auxquels le personnel et les patients sont confrontés dans le paysage politique changeant de l'Amérique. "The Perfect Neighbor", distribué par Netflix NFLX.O , examine les événements qui ont conduit au meurtre d'Ajike Owens dans un quartier de Floride, en reconstituant l'incident à partir des appels de la police et des images des caméras corporelles. S'exprimant lors du déjeuner des Oscars, Gandbhir a souligné le caractère profondément personnel de ces deux projets.

"Les deux ont été réalisés avec beaucoup d'amour et d'attention, ainsi qu'avec ma famille", a-t-elle déclaré. "The Perfect Neighbor" a été réalisé avec ma belle-sœur et mon mari, qui en sont les producteurs. Et "The Devil is Busy" a été coréalisé avec mon meilleur ami de l'université." Son lien avec "The Perfect Neighbor" va encore plus loin.

"Ajike était un ami de la famille", dit-elle. "C'était notre lien - le mien et celui de mon équipe chez Message Pictures - avec l'affaire."