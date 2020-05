Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault vise une baisse de 20% des coûts fixes d'ici 2022 Reuters • 29/05/2020 à 07:56









PARIS, 29 mai (Reuters) - Renault RENA.PA indique, dans les documents de présentation de son plan de restructuration dévoilé vendredi, que : * LE PLAN RENAULT VISE UNE BAISSE DE 20% DES COÛTS FIXES D'ICI 2022 * LE GROUPE VEUT AUGMENTER DE 14% LE NOMBRE DE VÉHICULES PRODUITS PAR SALARIÉ, À 91 EN 2022 CONTRE 80 EN 2019 * LE GROUPE VA RÉDUIRE DE 10% SA CAPACITÉ DE PRODUCTION EN 2022, ET DE 18% EN 2024, PAR RAPPORT À 2019 * 30% DES RÉDUCTIONS DE COÛTS SERONT EFFECTIVES EN 2020, 75% EN 2021 ET 100% EN 2022 * LE COÛT DE LA RESTRUCTURATION SERA RÉPERCUTÉ À HAUTEUR DE 30% CETTE ANNÉE, 50% EN 2021 ET 20% EN 2022 * LA RESTRUCTURATION DE RENAULT RETAIL GROUP ET LA SORTIE DE LA JV EN CHINE PERMETTRONT DE RÉDUIRE DE PLUS DE 500 MILLIONS D'EUROS LE CAPITAL ALLOUÉ AUX ACTIVITÉS MOINS RENTABLES * LES DÉPRÉCIATIONS VONT AUGMENTER DE 0,8 MILLIARD D'EUROS D'ICI 2022 Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.15%