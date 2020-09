Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault veut suivre le chemin de PSA pour son redressement-Document Reuters • 09/09/2020 à 12:00









PARIS, 9 septembre (Reuters) - Luca de Meo, nouveau directeur général de Renault RENA.PA , entend suivre le même chemin que PSA PEUP.PA pour le redressement du groupe au losange au cours des cinq ans à venir et n'exclut pas de devoir réduire ses coûts davantage que prévu, selon un document interne que Reuters a pu voir. "Nous sommes dans une situation difficile, mais la bonne nouvelle, c'est que notre industrie donne toujours une chance à ceux qui font ce qu'il faut, et parfois même, plus vite que prévu", a dit Luca de Meo, cité dans ce document. "PSA était quasiment en faillite il y a cinq ans. Cependant, l'entreprise est aujourd'hui une référence dans le secteur et en matière de rentabilité. Dans les cinq ans à venir, nous allons faire ce que PSA a fait ces cinq dernières années", a-t-il ajouté. Interrogé sur ce document, un porte-parole de Renault a déclaré que Luca de Meo "est en train de transformer l'organisation pour passer d'une politique de volume à une politique de la valeur". Le nouveau directeur général, qui entend mener ce qu'il appelle une "Renaulution" au sein du constructeur français en difficulté, est en train d'élaborer le cadre du plan stratégique qu'il doit présenter en janvier prochain. (Gilles Guillaume et Sarah White, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate +0.40% RENAULT Euronext Paris -1.31% PEUGEOT Euronext Paris -1.83%