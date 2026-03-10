Renault veut accélérer en Europe et à l'international avec son nouveau plan
Ce nouveau plan va s'appuyer sur quatre piliers explique François Provost, le directeur général du groupe : "d'abord, la croissance et le produit. Nous allons lancer 36 nouveaux modèles d'ici 2030 et transformer en profondeur l'expérience client pendant la vie de nos véhicules. Ensuite, nous accélérerons nos roadmaps technologiques, sur toutes les technologies clés. Nous allons également nous fixer des objectifs très ambitieux de performance opérationnelle, en massifiant le recours à l'IA. Enfin, nous allons réussir ce plan collectivement, comme nous le faisons depuis plus de 127 ans. Je fais référence à nos équipes tout d'abord, mais aussi à nos concessionnaires, nos partenaires et fournisseurs".
Les objectifs pour Renault, Dacia et Alpine
Au niveau des marques, Renault va accélérer sa dynamique de croissance en renforçant son potentiel en Europe avec 12 lancements produits, en généralisant l'électrification de la gamme avec le maintien de la technologie hybride après 2030 en Europe et son développement à l'international, et l'extension de son offre 100% électrique avec une nouvelle plateforme. Enfin, la marque au losange compte également accélérer son offensive à l'international avec 14 lancements produits. D'ici 2030, la marque vise plus de 2 millions de véhicules vendus par an, dont 50% hors d'Europe.
En ce qui concerne Dacia, les fondamentaux et la politique sont les mêmes pour une poursuite de la montée en puissance : proposer l'offre la plus compétitive en alliant prix, coût et valeur pour le client, accélérer l'électrification en visant deux-tiers de ses ventes en 2030, poursuivre l'offensive sur le segment C (berlines compactes), soit un-tiers des ventes en 2030.
Enfin, Alpine compte poursuivre sa stratégie de croissance en lançant la prochaine génération de son modèle iconique la A110, en capitalisant sur les modèles Alpine A290 et A390 pour attirer de nouveaux clients, et en proposant toujours plus d'exclusivité et de personnalisation via des séries limitées.
Oddo BHF analyse "futuREady"
De manière générale estime Oddo BHF, ce plan s'inscrit dans la continuité des signaux envoyés précédemment aux investisseurs, mettant en avant un recentrage sur l'innovation, la compétitivité et le développement international.
Les analystes expliquent que les objectifs financiers (une marge opérationnelle de 5 à 7% et au moins 1,5 milliard d'euros de flux de trésorerie disponible automobile par an en moyenne) et les ambitions étaient déjà connus, il n'y a donc pas surprise majeure.
Le plan marque principalement, toujours selon Oddo BHF, un tournant vers des lancements de produits plus fréquents et une réduction agressive des coûts afin de rivaliser avec les constructeurs chinois en matière d'innovation et de rapidité.
La stratégie repose sur le maintien d'un socle européen solide et sur l'accélération de l'expansion dans des marchés de croissance (Inde, Amérique du Sud, Corée du Sud notamment).
Sur le plan opérationnel, le groupe vise un cycle de développement produit de deux ans, comparable aux meilleurs constructeurs chinois, une réduction de 50% des incidents de qualité et la poursuite de la baisse annuelle de 400 euros des coûts variables par véhicule.
Enfin, pour se différencier de la concurrence chinoise, Renault Group compte mettre l'accent sur l'expérience client et la fidélisation. Oddo BHF note qu'en visant 80% de fidélité client sur un cycle de 10 ans, la direction cherche à capturer de la valeur sur la deuxième et la troisième vie du véhicule, et pas seulement lors de la vente initiale, une approche moins cyclique.
Les analystes sont à surperformance sur le titre Renault, avec une cible de cours de 45 euros, soit un potentiel de hausse de 60%.
