Renault : vers un test imminent de la résistance des 43,3E ?

(CercleFinance.com) - Les investisseurs saluent les perspectives de Renault : le titre bondit de +6% vers 42,8E et efface toutes ses pertes depuis le 2 septembre dernier.

Le titre ne devrait pas tarder à tester la résistance des 43,3E du 22 au 30 août, ou celle des 44,85E du 31 juillet.

L'objectif suivant sera le comblement du 'gap' des 47,22E du 24 juillet.







Valeurs associées RENAULT 42,29 EUR Euronext Paris +5,02%