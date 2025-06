Renault: vers le rachat de 300.000 actions information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 09:31









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mardi avoir confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 300.000 actions.



Ces rachats, qui seront réalisés en fonction des conditions de marché, doivent s'étaler sur une période débutant aujourd'hui et susceptible de s'étendre jusqu'au jeudi 26 juin, indique le groupe automobile dans un avis financier.



Le constructeur précise que les titres ainsi rachetés sont destinés à couvrir les obligations liées à son plan d'actionnariat salarié dénommé 'Shareplan 2025'.



La mise en oeuvre du programme de rachat d'actions avait été autorisée par les actionnaires lors de l'assemblée générale du 30 avril dernier.



Suite à cette annonce, l'action Renault progressait de plus de 2% mardi dans les premiers échanges, surperformant un indice CAC 40 en hausse de près de 1,5% sur fond d'accalmie des tensions militaires au Proche-Orient.





Valeurs associées RENAULT 39,4700 EUR Euronext Paris +2,76%