RENAULT VERRA SON PREMIER TRIMESTRE PLOMBÉ PAR LES PERTES DE NISSAN PARIS (Reuters) - Renault a annoncé jeudi que les pertes subies par son allié japonais Nissan pèseraient lourdement sur ses propres résultats financiers au premier trimestre, une nouvelle illustration des difficultés de l'alliance entre les deux constructeurs automobiles, en pleine réorganisation. Le groupe français a précisé que la contribution de Nissan à son résultat net des trois premiers mois de l'année serait négative à hauteur de 3,573 milliards d'euros. A titre de comparaison, Renault a enregistré sur l'ensemble de l'année 2019 une perte nette, part du groupe, de 141 millions d'euros. Nissan, dont Renault possède 44%, a fait état jeudi, pour son exercice fiscal clos le 31 mars, d'une perte nette de 671,22 milliards de yens (5,66 milliards d'euros). En Bourse de Paris, l'action Renault qui gagnait plus de 2,9% en début de séance, est passée dans le rouge après les annonces du groupe japonais et cédait 1,42% à 22,18 euros à 11h45, l'une des plus fortes baisses du CAC 40, alors en hausse de 0,7%. (Correction: Bien lire "3,573 milliards d'euros" au §2 et 44% au §4) (Marc Angrand)

