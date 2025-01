Renault: ventes mondiales en hausse de plus de 1% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Renault Group fait état d'un peu plus de 2,26 millions de véhicules vendus dans le monde sur l'ensemble de l'année 2024, un nombre en croissance de 1,3% avec 'des progressions dans toutes ses marques grâce à dix lancements'.



En Europe, le groupe progresse deux fois plus que le marché, avec des ventes en hausse de 3,5% et avec 1,6 million de véhicules vendus, il est sur le podium des constructeurs automobiles avec Sandero voiture la plus vendue tous canaux confondus.



Avec son International Game Plan, la marque Renault voit ses ventes progresser au Brésil (+10,3%) grâce à Kardian et en Corée du Sud (+80,6%) grâce au lancement de Grand Koleos, premier véhicule de la nouvelle entité Renault Korea.



Renault Group ajoute poursuivre son offensive d'électrification, avec 34,7% de ventes électrifiées en Europe (+4,3 points) dont des ventes de véhicules hybrides en hausse de 45% pour représenter 25,5% des ventes du groupe.





Valeurs associées RENAULT 47,53 EUR Euronext Paris 0,00%