Renault va racheter les parts de ses partenaires dans Flexis, rapporte Le Monde

(Actualisé avec démenti de Renault sur une dépréciation d'actifs)

Renault RENA.PA va racheter les parts de ses partenaires Volvo Group et CMA CGM dans leur coentreprise Flexis, rapporte lundi Le Monde, suite à un réexamen du plan de marche de cette activité de fourgons électriques dans un contexte de décollage plus lent que prévu du marché.

Luca de Meo, auquel François Provost a depuis succédé au poste de directeur général de Renault, avait lancé ce projet en 2023 avec le constructeur suédois de camions Volvo Group, rejoint l'année suivante par l'armateur et logisticien CMA CGM. Renault détient aujourd'hui 45% de Flexis, à parité avec Volvo Group, et CMA CGM 10%.

"Renault va reprendre la totalité des parts de la société. A ce stade, le prix auquel François Provost a négocié la sortie de ses partenaires n'est pas connu", écrit le journal Le Monde.

Via une porte-parole, Renault a refusé de faire un commentaire à ce stade, ajoutant que les discussions en cours avancent et que les relations avec Flexis et ses actionnaires sont bonnes. Renault a revanche démenti qu'une dépréciation d'actifs serait prévue à ce titre dans les comptes que le groupe au losange présentera le 19 février, comme Le Monde l'a rapporté dans un premier temps.

Le journal Les Echos avait fait état en décembre d'une divergence de vues entre les trois partenaires sur les perspectives d'activité et le rythme du développement de Flexis, dont les premiers fourgons électriques de nouvelle génération, qui inaugurent chez Renault l'architecture logicielle intégrée SDV et qui ont été attribués à l'usine de Sandouville (Seine-Maritime), sont prévus cette année.

Une porte-parole de Flexis avait alors indiqué que la coentreprise avait "initié un processus de conciliation avec ses trois actionnaires, qui ont investi près de 750 millions (...) dans la coentreprise".

(Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey)