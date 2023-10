Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: va présenter la stratégie d'Ampere information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 10:22









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce matin qu'il tiendra un Capital Market Day dédié à Ampere, pure player de l'électrique et du software, le mercredi 15 novembre 2023.



A cette occasion, Luca de Meo, CEO de Renault Group, présentera la stratégie d'Ampere et ses objectifs financiers à moyen terme.



Une conférence se tiendra en présentiel à Paris.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.35%