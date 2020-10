Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault va cesser la production d'un fourgon Fiat, bientôt marié à PSA Reuters • 23/10/2020 à 09:42









(Actualisé avec précisions, contexte) par Gilles Guillaume et Sarah White PARIS, 23 octobre (Reuters) - Renault RENA.PA va arrêter la production du fourgon Fiat Talento qu'il assurait depuis 2016 dans son usine de Sandouville (Seine-Maritime), a officialisé vendredi la directrice financière du groupe au losange, une décision liée au prochain mariage de FCA avec son concurrent PSA PEUP.PA . "Nous sommes en train de mettre fin à certains contrats, notamment celui avec Fiat", a dit Clotilde Delbos au cours d'une téléconférence avec les analystes consacrée au chiffre d'affaires du groupe au losange au troisième trimestre. "Les ventes à partenaires vont continuer à ralentir puis se stabiliser à un niveau bas jusqu'à ce que nous ayons été capables de signer de nouveaux contrats", a-t-elle ajouté. Ces "ventes à partenaires", qui ont longtemps été une des recettes du succès de Renault, ont encore amputé de 3,3 points la croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre à cause de la baisse de la production pour Nissan en Corée du Sud et du désamour pour les moteurs diesel, dont le constructeur français était un grand pourvoyeur pour ses partenaires. En revanche, la baisse des ventes de Renault a ralenti sur le trimestre écoulé grâce à un rebond en Europe et à une flambée de la demande pour les véhicules électriques. LE MERCATO DES VEHICULES UTILITAIRES Renault, dirigé à l'époque par Carlos Ghosn, avait annoncé fin 2014 le transfert de la production du fourgon compact de Fiat sur la plateforme du Renault Trafic alors que le modèle était jusqu'ici produit par PSA dans son usine Sevelnord à Hordain (Nord). Cette décision, annoncée sur le site normand en présence de Carlos Ghosn et d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie, avait été saluée comme une bonne nouvelle pour remplir l'usine désormais spécialisée dans les véhicules utilitaires. Sandouville, qui a également perdu la production du fourgon Opel Vivaro parti chez PSA après que ce dernier a racheté la marque allemande, conservera dans un premier temps une activité 100% alliance puisqu'elle est devenue le premier site dans le monde à produire un véhicule pour les trois partenaires Renault, Nissan et Mitsubishi. Les véhicules utilitaires font toujours l'objet d'un mercato industriel de productions croisées pour optimiser les usines des différents constructeurs. Le sujet est d'ailleurs examiné actuellement par la Commission européenne qui s'interroge sur l'impact que le mariage entre PSA et FCA aura sur la concurrence dans les véhicules utilitaires en Europe. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès des deux constructeurs qui espèrent finaliser leur fusion au premier trimestre 2021. Outre le Vivaro et des fourgons pour ses marques Peugeot et Citroën, PSA assemble aussi à Sevelnord une version pour Toyota 7203.T . Renault produit toujours pour sa part des grands fourgons pour Opel, Renault Trucks et Nissan dérivés de son Renault Master à Batilly (Moselle). Les grands fourgons de PSA sont quant à eux déjà assemblés par Fiat, en Italie, dans le cadre d'une coopération qui remonte aux années 1980. (Gilles Guillaume, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +1.35% RENAULT Euronext Paris +1.77% PEUGEOT Euronext Paris +1.23%