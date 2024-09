Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: va céder environ 5% du capital de Nissan information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce son intention de vendre à Nissan jusqu'à 195 473 600 actions Nissan, représentant environ 5,0 % du capital de Nissan. Le groupe a déjà réalisé deux cessions d'actions Nissan le 13 décembre 2023 et le 28 mars 2024.



Cette cession sera mise en oeuvre dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé par Nissan le 26 septembre 2024 et qui sera réalisé le 27 septembre 2024.



Nissan a indiqué sa décision d'annuler les actions acquises, ce qui aura un effet relutif pour ses actionnaires.



En prenant l'hypothèse d'un cours de l'action de Nissan de 408,5 yens (cours de clôture de l'action Nissan au 26 septembre 2024 retraité de 5 yens) et d'une cession d'un nombre d'actions Nissan maximum de 195 473 600, cette cession représenterait un flux de trésorerie positif jusqu'à 494 millions d'euros à la date de l'opération.



'Cette opération permettra d'accélérer le désendettement du Groupe et de soutenir sa détermination à retrouver une notation financière ' Investment grade '' indique le groupe.





Valeurs associées RENAULT 40,14 EUR Euronext Paris +3,11%