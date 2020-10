Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault va arrêter la production du fourgon Fiat à Sandouville Reuters • 23/10/2020 à 08:45









RENAULT VA ARRÊTER LA PRODUCTION DU FOURGON FIAT À SANDOUVILLE PARIS (Reuters) - Renault va arrêter la production du fourgon Fiat Talento qu'il assurait depuis 2016 dans son usine de Sandouville (Seine-Maritime), a annoncé vendredi la directrice financière du groupe au losange, une décision liée au prochain mariage de FCA avec son concurrent PSA. "Nous sommes en train de mettre fin à certains contrats, notamment celui avec Fiat", a dit Clotilde Delbos au cours d'une téléconférence avec les analystes. "Les ventes à partenaires vont continuer à ralentir puis se stabiliser à un niveau bas jusqu'à ce que nous ayons été capables de signer de nouveaux contrats." Renault, alors dirigé par Carlos Ghosn, avait annoncé en 2014 le transfert de la production du fourgon compact de Fiat sur la plateforme du Trafic, alors que le modèle était jusqu'ici produit dans l'usine Sevelnord de PSA. (Gilles Guillaume, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL 0.00% RENAULT Euronext Paris 0.00% PEUGEOT Euronext Paris 0.00%