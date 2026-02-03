Renault utilisera des pièces chinoises pour un moteur de véhicule électrique qui sera assemblé en France

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gilles Guillaume

Renault RENA.PA va construire en France un nouveau petit moteur électrique en utilisant des pièces fournies par le chinois Shanghai e-drive, a déclaré mardi un porte-parole du constructeur automobile, qui cherche à réduire ses coûts et à protéger ses marges sur un marché européen morose.

Renault importe déjà de Chine de petits moteurs électriques fabriqués par Shanghai e-drive pour sa nouvelle Twingo, une voiture développée en moins de deux ans grâce à la contribution du fournisseur et des ingénieurs chinois. Reuters a rapporté en novembre que Renault avait mis fin à un projet avec la société française Valeo visant à développer un autre moteur plus puissant pour véhicules électriques, sans terres rares , et qu'il envisageait plutôt de faire appel à un fournisseur chinois moins cher, . La confirmation des plans pour le nouveau petit moteur a d'abord été rapportée par le média automobile français L'Argus. Renault assemblera le moteur d'entrée de gamme dans son usine de Cléon, dans le nord de la France, et mettra en place une nouvelle ligne de production à partir de début 2027 pour produire jusqu'à 120 000 moteurs par an, a déclaré le syndicat CGT dans un communiqué publié après une réunion d'information de la direction de l'usine Renault la semaine dernière.

(1 dollar = 0,8466 euro)