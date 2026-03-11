 Aller au contenu principal
Renault : un rebond provisoire s'amorce sur 28E
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 15:32

Un rebond provisoire s'amorce pour Renault sur 28E : ce n'est pas un support "évident", ni même historique : il survient avant que le titre affiche -50% de puis son double sommet des 54E de fin mai 2024 et mi-février 2025.
Le prochain objectif se situe vers 30,5E et correspond au récent plancher du 3 février 2025, le second serait 31,79E, soit un comblement du "gap" de rupture du 27 février.

Valeurs associées

RENAULT
28,910 EUR Euronext Paris +2,63%
