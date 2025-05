Renault: un nouveau Vice-Président des véhicules utilitaires information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Jan Ptacek au poste de Vice-Président, Renault Véhicules Utilitaires. Il rejoint le comité de direction de la marque Renault et reporte à Fabrice Cambolive, CEO de la marque Renault.



Il va prendre en charge notamment l'accélération de la montée en puissance du Renault Master en Europe et va préparer les lancements 2026 des prochaines générations de Trafic, Goelette et Estafette.



Il aura également la responsabilité du développement international, en déployant une stratégie dédiée aux véhicules utilitaires dans le cadre du Renault International Game Plan, en particulier dans les régions stratégiques telles que l'Amérique Latine, le Maroc, la Turquie et l'Inde. Il sera par ailleurs chargé de la gestion et de l'optimisation de la performance CAFE (Corporate Average Fuel Economy) en Europe.



Jan Ptacek travaille depuis plus de 30 ans au sein de Renault Group. Il a occupé des postes de direction dans les ventes et le marketing en République Tchèque, en France, en Russie, en Ukraine et en Roumanie.



De 2019 à 2022, il a été CEO de Renault Russie. De 2023 à 2025, il a dirigé les activités de Renault Group en Turquie.





