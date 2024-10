Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: un directeur sportif pour Alpine Endurance Team information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce la nomination de Nicolas Lapierre au poste nouvellement créé de directeur sportif d'Alpine Endurance Team, afin d'étoffer sa structure sportive pour améliorer la performance globale des pilotes et de l'équipe.



'Son immense expérience de pilote ainsi que ses connaissances du monde de l'Endurance seront de forts atouts pour Alpine Endurance Team', souligne le constructeur automobile au losange, précisant qu'il viendra épauler le Team Principal, Philippe Sinault.



Cette nomination prendra effet formellement à compter du 1er janvier 2025. Nicolas Lapierre mettra ainsi un terme à sa carrière de pilote professionnel, mais il profitera de la dernière course 2024 à Bahreïn pour s'imprégner de son nouveau rôle.





Valeurs associées RENAULT 36,27 EUR Euronext Paris +1,00%