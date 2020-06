Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault Trucks songe à supprimer 463 postes en France Reuters • 16/06/2020 à 15:57









PARIS, 16 juin (Reuters) - Renault Trucks, du groupe Volvo AB VOLVb.ST , a annoncé mardi dans un communiqué que: * IL POURRAIT SUPPRIMER EN FRANCE 463 POSTES D'EMPLOYÉS ET DE CADRES * IL RÉFLÉCHIT, EN PARALLÈLE, À CRÉER DE NOUVEAUX POSTES PAR LA RÉ-INTERNALISATION DE CERTAINES ACTIVITÉS QUI PERMETTRAIT DE RÉDUIRE LE NOMBRE DE SUPPRESSION DE POSTES DE FAÇON SIGNIFICATIVE * IL S'ATTEND À UNE BAISSE SIGNIFICATIVE DU MARCHÉ DU CAMION EN 2020 * IL SE PRÉPARE À UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE QUI NE RENOUERA PAS, À COURT ET À MOYEN TERME, AVEC LES NIVEAUX D'AVANT LA CRISE Pour plus de détails, cliquez sur VOLVb.ST (Gilles Guillaume)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.24% VOLVO B ORD LSE Intl +6.25%