Renault: troisième cession d'actions Nissan

(CercleFinance.com) - Après deux cessions d'actions Nissan en décembre 2023 et en mars dernier, Renault Group indique avoir réalisé une troisième opération ce 27 septembre, vendant à Nissan 195.473.600 actions, représentant environ 5% du capital du constructeur japonais.



Cette vente entraîne un flux de trésorerie positif de 494 millions d'euros, permettant d'accélérer le désendettement du groupe au losange et soutenant également son objectif de retrouver une notation financière 'investment grade'.



Sur ses comptes consolidés, la transaction entraînera une moins-value de cession d'environ 1,1 milliard d'euros qui impactera son résultat net. L'impact de cette moins-value n'affectera pas le dividende versé en 2025 au titre des résultats 2024.





