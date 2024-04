Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: termine en hausse après une analyse favorable information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le titre a terminé la séance en hausse de près de 2%. Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur le titre Renault, porté de 52 à 55 euros, avec une recommandation toujours maintenue à l'achat.



Dans une note de recherche, le bureau d'études qualifie les résultats de premier trimestre du constructeur de 'solides' et loue la qualité de son 'mix', à même selon lui de soutenir les marges bénéficiaires cette année.



La bonne résistance de ses prix, conjuguée à l'offensive produits prévue cette année, le conduit à tabler sur une amélioration de la rentabilité du constructeur d'une année sur l'autre en 2024, un fait rare au sein du secteur de son point de vue.





