Renault: Suez entre au capital de 'The Future Is NEUTRAL'

(CercleFinance.com) - Renault Group et Suez annoncent renforcer leur collaboration en signant des accords stratégiques pour soutenir la transition écologique du secteur automobile.



Les deux groupes comptent ainsi positionner la société 'The Future Is NEUTRAL' en acteur de référence de l'économie circulaire automobile.



Concrètement, Suez prend une participation de 20 % dans le capital de 'The Future Is NEUTRAL', aux côtés de Renault Group, désormais co-actionnaire à hauteur de 80%.



A l'occasion de cette opération, 'The Future Is NEUTRAL' bénéficiera d'un apport de ses deux actionnaires de 140 millions d'euros en vue d'accélérer et développer ses activités.



Les apports matériels et humains de ses deux actionnaires contribuent à soutenir son plan ambitieux de croissance, visant à atteindre 2,3 MdsE de chiffres d'affaires cumulé de ses activités et un profit à deux chiffres.







