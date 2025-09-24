Renault; succès d'un premier placement d'obligations vertes de 850 ME
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 07:36
Cette émission a été largement sursouscrite, démontrant la confiance des investisseurs crédit dans la stratégie de Renault Group.
Les fonds levés serviront à financer et refinancer des investissements liés aux projets éligibles tels que définis dans le Sustainable Bond Framework.
L'ambition de Renault Group est d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici 2040 et dans le monde d'ici 2050, avec des jalons d'ici 2030.
Valeurs associées
|34,800 EUR
|Euronext Paris
|-0,06%
A lire aussi
-
(Rpt titre) Sanofi a annoncé jeudi investir 625 millions de dollars (529,57 millions d'euros) supplémentaires dans Sanofi Ventures, sa branche capital-risque, afin d’accélérer ses investissements dans les biotechnologies et l’innovation en matière de santé numérique. ... Lire la suite
-
Les Etats-Unis ont les moyens de faire pression sur Israël afin de mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza, a déclaré mardi le président français Emmanuel Macron, incitant son homologue américain Donald Trump à intervenir auprès de l'Etat hébreu. Au lendemain ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
par Caroline Valetkevitch La Bourse de New York a fini en baisse mardi après des déclarations du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell indiquant que celle-ci doit trouver un équilibre entre les préoccupations en matière d'inflation et l'affaiblissement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer