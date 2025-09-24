 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Renault; succès d'un premier placement d'obligations vertes de 850 ME
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 07:36

Renault Group annonce le succès d'un premier placement d'obligations vertes d'un montant de 850 millions d'euros venant à échéance le 30 septembre 2030 avec un coupon de 3,875%.

Cette émission a été largement sursouscrite, démontrant la confiance des investisseurs crédit dans la stratégie de Renault Group.

Les fonds levés serviront à financer et refinancer des investissements liés aux projets éligibles tels que définis dans le Sustainable Bond Framework.

L'ambition de Renault Group est d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici 2040 et dans le monde d'ici 2050, avec des jalons d'ici 2030.

Valeurs associées

RENAULT
34,800 EUR Euronext Paris -0,06%
