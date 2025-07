Renault: Steve Nielsen nommé DG de l'équipe Alpine F1 information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 13:02









(CercleFinance.com) - BWT Alpine Formula One Team annonce que Steve Nielsen rejoindra l'écurie en tant que directeur général à partir du 1er septembre, sous la supervision de Flavio Briatore. Il pilotera la gestion quotidienne de l'équipe à Enstone, avant le Grand Prix d'Italie à Monza.



Cette nomination marque le retour à Enstone d'un acteur majeur de la discipline, Steve Nielsen ayant déjà occupé des postes de direction chez Benetton et Renault , contribuant notamment aux titres mondiaux de 2005 et 2006. Plus récemment, il a mis son expertise au service de la FIA et de la Formule 1, jouant un rôle clé dans la reprise des compétitions durant la pandémie de 2020.



Parallèlement, l'équipe renforce ses effectifs avec l'arrivée de Kris Midgley au poste de responsable du développement aérodynamique, après un passage chez Ferrari, et de Guy Martin comme directeur marketing monde, précédemment en charge des stratégies de sponsoring et partenariats chez Visa.



Ces recrutements stratégiques visent à consolider le département technique en vue des nouvelles réglementations de 2026 et à intensifier la portée commerciale et l'engagement autour de la marque Alpine.







