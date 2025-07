Renault: soutient le leasing social avec une offre 100% électrique information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 12:48









(Zonebourse.com) -













Renault annonce son engagement dans le dispositif de leasing social 2025 lancé par le gouvernement, en proposant une offre 100 % électrique. Trois modèles produits en France, au sein des usines de Douai et Maubeuge, seront disponibles : Renault 5, Renault 4 et Mégane E-Tech electric.



Le constructeur, leader du marché électrique au premier semestre, propose des formules de location de 3 à 5 ans pour sécuriser l'accès à ces véhicules. Cette initiative s'inscrit dans une logique de relocalisation industrielle et de soutien à l'emploi local.



Renault accompagne également les publics non éligibles avec renew, dédié aux véhicules d'occasion, et son programme solidaire CareMakers, visant à lever les freins à l'emploi liés au manque de mobilité.









































Valeurs associées RENAULT 33,8700 EUR Euronext Paris +1,41%