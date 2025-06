Renault: solution de la Software République pour les secours information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - A l'occasion de Viva Technology, Renault Group annonce que la Software République, groupement de sept entreprises européennes auquel il appartient, s'est associée à trois unités de sapeurs-pompiers et à quatre autres partenaires technologiques, pour concevoir 'vision 4rescue'.



Cet écosystème vise à supprimer les barrières entre les différentes technologies utilisées par les services de secours, et ainsi à recueillir et distribuer un maximum d'informations pour accroître leur efficacité et améliorer leur coordination.



Il sera constitué de près de 20 solutions interconnectées, dont le véhicule Renault 4 E-Tech électrique du constructeur au losange, mais aussi des drones longue (Thales) et courte portée (Parrot), ainsi que du mobilier urbain connecté (JCDecaux).





