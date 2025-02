Renault: signe un accord avec Geely Holding au Brésil information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 18:03









(CercleFinance.com) - Renault Group et Geely Holding Group ont annoncé un accord-cadre pour produire et commercialiser des véhicules zéro et à faibles émissions au Brésil.



Geely Holding investirait dans Renault do Brasil pour en devenir son actionnaire minoritaire.



Dans le cadre de cette coopération, les deux sites de production de pointe du complexe Ayrton Senna de Renault Group à São José dos Pinhais, Paraná, seraient mis à disposition pour produire ces tous nouveaux véhicules pour Geely Holding et pour Renault, en complément de la gamme Renault actuelle.



Sur le plan commercial, Renault do Brasil deviendrait un distributeur du portefeuille de véhicules zéro et faibles émissions de Geely Holding au Brésil.



Luca de Meo, CEO Renault Group, a déclaré : “Ensemble, nous avons instauré une relation de travail efficace et de confiance. Ce sont des atouts précieux que nous souhaitons mettre à profit aujourd'hui avec cette nouvelle coopération au Brésil. Cela va nous permettre de renforcer notre empreinte industrielle dans l'Etat du Paraná et de renforcer la position de la marque Renault sur ce marché clé.”





Valeurs associées RENAULT 52,36 EUR Euronext Paris -0,27%