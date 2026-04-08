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Renault se laisse porter par la hausse du marché, et profite également des commentaires de Jefferies
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 14:50

Renault profite de l'envolée des marchés après l'accord sur le cessez-le-feu au Moyen-Orient ( 7,10%, à 31,51 euros), mais aussi des commentaires positifs de Jefferies pour le deuxième trimestre.

Après une conférence téléphonique pré-clôture avec le directeur des relations investisseurs, les analystes de la banque d'investissement américaine estiment, sans grande surprise, que le premier trimestre devrait être plutôt faible au niveau du chiffre d'affaires pour le groupe français.

En revanche, l'évolution des stocks, de solides prises de commandes pour Dacia et Renault (Clio 6), les motorisations électriques (Twingo) et les véhicules utilitaires (Master), posent les bases d'un meilleur deuxième trimestre.

En outre, le directeur des relations investisseurs du constructeur d'automobiles a apaisé les inquiétudes concernant le démarrage poussif de Dacia en début d'année (la marque a été confrontée à des perturbations logistiques et de production en Afrique du Nord). Il a également précisé que le modèle Bigster devrait conquérir de nouveaux clients plutôt que de cannibaliser le Duster.

Jefferies précise également que les immatriculations de mars ont compensé une partie de la faiblesse enregistrée sur les deux premiers mois de l'année, mais les stocks sont orientés vers le haut de la fourchette de 500 000 à 550 000 unités, ce qui suggère qu'aucune contribution aux ventes en gros ne viendra d'une reconstitution des stocks.

Les analystes ne changent pas leurs estimations annuelles, mais ont relevé leur objectif de chiffre d'affaires pour le premier trimestre de 1%, à 11,08 milliards d'euros, ce qui correspond toutefois à une baisse de 5% par rapport aux trois premiers mois de l'exercice 2025. Ils ajoutent que cette légère hausse est principalement portée par la croissance à deux chiffres de filiale financière (Finco).

La recommandation sur l'action Renault reste à conserver, avec une cible de cours de 31 euros.

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