PFAS: des communes des Ardennes portent plainte contre X

L'entrée du village de Malandry (Ardennes), dont la municipalité a porté plainte avec d'autres communes de la région en raison d'une pollution de l'eau potable par des polluants éternels (PFAS) ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Plusieurs communes des Ardennes ont déposé plainte contre X mardi pour mise en danger d'autrui en raison d'une contamination aux PFAS (polluants éternels) de l'eau et des sols, notamment liée à l'épandage de boues d'une papeterie aujourd'hui fermée, a appris mercredi l'AFP.

La communauté de communes des Portes du Luxembourg, dans l'est des Ardennes, six communes et un syndicat d'alimentation en eau potable dénoncent dans leur plainte consultée par l'AFP l'exposition "massive et prolongée de la population à des substances dont la dangerosité est scientifiquement établie".

La consommation d'eau du robinet a été interdite depuis l'été 2025 dans une dizaine de communes du secteur, du fait de taux de PFAS supérieurs à la limite réglementaire.

La plainte dénonce aussi une "gestion irrégulière de déchets" et le "non-respect des plans d'épandages de boues" entre 2000 et 2026 dans cette zone.

Cette action judiciaire fait suite à une enquête publiée par France 3 et Disclose, dont le second volet en février a révélé des taux record de PFAS dans des sols agricoles de la Meuse et des Ardennes, où des boues industrielles ont été épandues des décennies durant.

Les deux médias ont "mis en lumière des alertes ignorées par les autorités de contrôle depuis près de dix ans", dénonce la plainte, dans laquelle est rappelé que des prélèvements supérieurs à la norme avaient été relevés dans l'eau "dès 2016".

Infographie expliquant la chaîne de contamination expliquant comment certaines PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées), polluants éternels, se retrouvent dans l'eau potable ( AFP / Valentina BRESCHI )

Annick Dufils, maire de Malandry, l'une des communes ardennaises qui a porté plainte, a dénoncé mercredi auprès de l'AFP un "scandale environnemental et sanitaire", appelant à ce que "ceux qui sont responsables soient identifiés et mis devant leurs responsabilités".

Le parquet de Charleville-Mézières, destinataire de la plainte, n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.

D'autres actions judiciaires en lien avec cette contamination aux PFAS ont déjà été déclenchées ces derniers mois.

La semaine dernière, un couple qui a dû fermer son exploitation de maraîchage à Haraucourt (Ardennes) à cause de la pollution aux PFAS a aussi porté plainte contre X pour mise en danger d'autrui.

Propriétés et usages d'un groupe de substances chimiques, les per- et polyfluoroalkylées (PFAS) aussi connu sous le nom de "polluants éternels" ( AFP / Jonathan WALTER )

En février, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Nancy pour déterminer les causes de la pollution aux PFAS dans l'eau du robinet de quatre villages de la Meuse. Une plainte a aussi été déposée par un collectif citoyen pour une contamination similaire dans trois communes des Vosges.

Mathieu Lefèvre, le ministre délégué chargé de la Transition écologique, est attendu jeudi dans les Ardennes pour un déplacement sur la problématique des PFAS.

A l'issue du One Health Summit à Lyon mardi, le gouvernement a annoncé la préparation d'une circulaire relative à la gestion des boues d'épuration dans le cadre de la lutte contre les PFAS, "en amont d'un cadre réglementaire renforcé".