Renault: se dote d'outils de simulation numérique immersive information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 10:35

(CercleFinance.com) - Renault annonce ce matin l'inauguration d'un bâtiment de 2300 m2 entièrement dédié à la simulation de conduite et simulation immersive, au sein de son Technocentre. Il accueillera une équipe de 70 ingénieurs.



Le projet a nécessité plusieurs années de travaux et 26 millions d'euros d'investissement et permet de regrouper la plupart de ses outils et expertises. Selon Renault, ce puissant outil va permettre ' une conception encore plus robuste ' et 'une accélération du processus de développement des véhicules '.



À cette occasion, le constructeur tricolore a aussi dévoilé ' ROADS ', son tout nouvel outil de simulation de conduite immersive, ' vraisemblablement le plus performant au monde ', selon le Losange.



'Dans un contexte de complexité grandissante des véhicules et des technologies embarquées, la maîtrise de la simulation immersive est un atout majeur pour permettre à nos ingénieurs de créer des véhicules encore plus performants', a commenté Gilles Le-Borgne, directeur de l'ingénierie Renault Group.