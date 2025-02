Renault s'allie au chinois Geely dans les véhicules électriques au Brésil

(AOF) - Renault Group et le constructeur chinois Geely annoncent avoir signé un accord pour produire et commercialiser des véhicules "zéro et à faibles émissions" au Brésil. La filiale Renault do Brasil accueillerait Geely Holding en tant que nouveau partenaire, ce qui permettrait au groupe chinois d’accéder au complexe industriel Ayrton Senna de Renault Group, à São José dos Pinhais, dans l’Etat du Paraná. Renault do Brasil deviendrait un distributeur du portefeuille de véhicules zéro et à faibles émissions de Geely Holding au Brésil, un pays moteur de la croissance internationale.

Dans le cadre de cette coopération, les deux sites de production de pointe du complexe de São José dos Pinhais seraient mis à disposition pour produire de tous nouveaux véhicules pour Geely Holding et pour Renault, en complément de la gamme Renault actuelle.

